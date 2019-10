Rita Pereira de regresso ao Brasil

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira viajou até São Paulo, no Brasil, na terça-feira, duas semanas após marcar presença no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. A atriz regressou ao Brasil, novamente sem a companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô, de dez meses. A chegada ao país foi assinalada nos InstaStories de Rita Pereira, nos quais se mostra hospedada no luxuoso hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo. Antes de viajar duas vezes no mesmo mês, até ao Brasil, Rita Pereira esteve ainda nos Emirados Árabes Unidos na primeira viagem internacional em família, com Guillaume Lalung e Lonô. TEXTO: Mariana Capante […]