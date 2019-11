Rita Pereira desfruta de dia em família

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Após as últimas semanas entre as viagens ao Dubai, Brasil e a Sevilha para os MTV EMA’s, Rita Pereira decidiu passar a tarde deste sábado com a família. A atriz mostrou-se na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô, numa fotografia partilhada no perfil de Instagram. “Aquele sábado à tarde de chuva lá fora”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Aquele sábado à tarde de chuva lá fora. ♥️ #family #saturday #love #baby #boy #babe #care #smile #goodvibes #goodvibesonly #peace #life #chill #vsco #vscocam A post shared by Rita Pereira (@hyndia) on Nov 9, 2019 at […]