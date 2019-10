Rita Pereira enternece fãs com Lonô ao colo

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira mostrou aos seus admiradores como correm as manhãs de domingo lá em casa quando toma banho com o seu filho, Lonô. A atriz da TVI está aproveitar o último mês que tem de férias para estar com o seu rebento. No entanto, as coisas nem sempre correm com planeado tal como se pode ver pelo perfil de Instagram da também apresentadora. “As nossas manhãs. O que se faz este domingo?!” questionou, em tom de brincadeira, Rita Pereira na descrição de duas fotografias em que o pequeno Lonô aparece ao seu colo a brincar. View this post on Instagram […]