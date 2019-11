Rita Pereira esclarece alegada cena de ciúmes de Georgina Rodríguez

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira esclareceu publicamente a alegada cena de ciúmes que terá existido por parte de Georgina Rodríguez quando a atriz se aproximou de Cristiano Ronaldo para o cumprimentar nos MTV EMA, em Sevilha, Espanha. Depois de a Imprensa ter avançado que a namorada do futebolista da Juventus teria ficado chateada porque a atriz da TVI se aproximou do craque na “red carpet”, Rita Pereira veio a público manifestar-se. “Umas vezes pronuncio-me sobre notícias que vêm a público, outras não, por acreditar que o meu público e os leitores de revistas ‘cor-de-rosa’ já distinguem aquilo que é, do que não é […]