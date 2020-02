Rita Pereira "pronta para tudo" no regresso à televisão

Sara Oliveira Hoje às 11:31 Facebook

Em contagem decrescente para apresentar mais uma edição de "Dança com as estrelas", atriz espera que Nuno Santos lhe dê protagonismo em série.

"Eu não não estou nervosa, mas estou muito ansiosa." É assim que Rita Pereira se sente a pouco menos de uma semana da estreia de nova edição de "Dança com as estrelas" na TVI, que apresentará, de novo, ao lado de Pedro Teixeira. Afastada do pequeno ecrã desde agosto, quando foi jurada de "A tua cara não me é estranha", a atriz está cheia de vontade. "São seis meses sem fazer televisão o que, para mim, é estranho. Normalmente, estou numas atrás das outras, se bem que novelas já não faça desde abril de 2018, mas comecei a fazer programas e estive sempre a trabalhar, mas agora tive estes meses de paragem", sublinhou em entrevista ao JN, no Porto.

Convidada há uma semana e meia

O convite surgiu há cerca de uma semana e meia e Rita ficou "muito emocionada". "Quando o Nuno Santos [o diretor de programas] me chamou, eu pensava que era só para dizer "olá, estou aqui na TVI" e foi, mas também "já agora é para te dizer que eu resolvi que o "Dança" voltasse". Eu olhei para a Helena Forjaz (diretora da Media Capital), ela confirmou que ele não estava a brincar e eu comecei a chorar de felicidade."

Rendida ao formato, lembrou que "o público adorou a edição passada e foi o primeiro programa, depois de toda a confusão que aconteceu [a saída de Cristina Ferreira para a SIC], que teve audiência do início ao fim". Se antes fez metade do programa grávida, agora a artista não tem nada que a impeça de "girar". "Estou pronta para tudo, já comecei a ensaiar, já gravámos as promos...", revelou, entusiasmada com o que está para vir. Trabalhar com Nuno Santos "tem sido muito bom". "Eu já gostava do Nuno. Já tinha estado com ele na África do Sul e em Angola e ele é muito atencioso, é uma pessoa muito dinâmica, que faz acontecer. E isso era o que a TVI estava a precisar, de uma pessoa que pegasse nas rédeas e começasse a galope e não a passo", frisou.

Pronta para ser "Nanny"

"Ainda não fui convidada para nenhuma novela, desde que acabei ´'A Herdeira'", afirmou Rita Pereira, assumindo "saudades de representar". No entanto, gostava que fosse "algo mais especial do que uma novela". "Vamos ver se vai acontecer, mas só depende do Nuno Santos", atirou. Trata-se da série "Nanny" e "o meu grande desejo é que esse projeto avance. É tudo o que o público adora: é comédia, e uma coisa curta, familiar, engraçada, bem escrita, tem o produto dos Estados Unidos e é especial", confessou.

Nos últimos meses, a atriz focou-se no filho Lonô, de um ano, sem nunca abdicar da sua condição de mulher. "Continuei a fazer a minha vida normal e estive 100% dedicada à maternidade. O meu filho é que se adapta à minha vida e eu nunca deixei de fazer nada por causa dele. Vá lá, um jantar ou outro em que não consegui que a minha mãe fosse lá ficar ele, mas dizer não a um programa ou a uma novela por ter o meu filho jamais aconteceria", explicou.

Rita voltou ao Porto à boleia da amizade para ver, em primeira mão, as propostas Alberta Ferretti das lojas DAdélia que, há cerca de três anos, a vão vestindo nos mais variados momentos. "Elas são fantásticas e é a única forma de eu vestir roupas de milhares euros", atirou. Mais uma vez, viajou com Lonô, mas manteve-o longe da festa, tal como continua a colocar filtros sempre que o mostra nas redes sociais. E a explicação é simples: "Eu não mostro a cara do meu filho, pois quero que ele seja livre. Eu não tenho o direito de condicioná-lo a ser o filho da Rita Pereira".

CONFIDÊNCIA

Namorado sem jeito para dançar fica longe da pista





Apesar da crescente popularidade do namorado, Rita Pereira nunca imaginou Guillaume Lalung, com quem tem um filho de um ano, Lonô, no rol de concorrentes do "Dança com estrelas". "Não fazia sentido. Primeiro, porque eu estou a apresentar, depois porque ele é o namorado, não sabe dançar e eu acho que há outras pessoas que podem ocupar o lugar dele e que o público conhece. Ele não é ator, apresentador, jogador da bola. É o namorado da Rita Pereira", declarou ao JN, afastando o companheiro da pista. A atriz e o produtor de eventos estão juntos há cerca de cinco anos.