Rita Pereira recorda fase em que emigrou para o Canadá

Rita Pereira recordou a infância, nomeadamente, a época em que residiu no Canadá quando os pais emigraram para Toronto. A atriz afirmou ter várias lembranças da altura em que estava emigrada no Canadá e tinha seis anos. Por vezes, sente-se nostálgica e fica cheia de saudades de uma especialidade típica do país em particular: os bagels. "Quando era pequena, os meus pais emigraram para o Canadá. É incrível como era tão pequena e me lembro de tanta coisa. Mas há uma coisa em particular que me traz uma saudade louca do Canadá, os BAGELS. Algum emigrante me entende?" escreveu.