Rita Pereira regressa a Portugal após dias de descanso no Brasil

Rita Pereira regressou, esta segunda-feira, a Portugal depois de ter estado alguns dias a passear pelo Rio de Janeiro, ilha de Santa Catarina e Campeche. Depois de ter realizado o sonho de assistir ao vivo ao concerto da cantora H.E.R no Rock in Rio, a atriz fez as malas e viajou até Lisboa pronta para matar saudades do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô. “Ir é bom, mas regressar e ver o nosso lindo país é maravilhoso”, escreveu a também apresentadora da TVI no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, com uma foto captada dentro do avião. Antes de […]