Rita Pereira: Regresso a casa dos portugueses com novo papel

Três anos depois, atriz está de volta às novelas em "Quero é viver", que se estreia amanhã na TVI.

"A Maria foi um brinde", diz Rita Pereira, referindo-se à personagem que lhe coube na nova novela da TVI. "Quero é viver" estreia-se amanhã e há dias, no programa "Cristina ComVida", a atriz assumiu que falar dela a deixa "emocionada".

Rita admitiu estar "muito ansiosa" por se mostrar no novo papel. "Acho que vai mudar a minha vida e a forma como as pessoas me vão olhar profissionalmente", afirmou. Maria "é o maior contraste que já fiz de mim e eu dediquei-me como nunca. E também tinha essa sede de voltar à representação e de mostrar que estou preparada para isto".

O tempo em que esteve afastada da ficção, após ser mãe de Lonô em dezembro de 2018, fez com que Rita Pereira se sentisse agora menos confiante: "Estou sempre à espera do olhar dos meus colegas a ver se correu bem".

Na história, Maria é uma das quatro irmãs do núcleo central. As outras são Fernanda Serrano, Joana Seixas e Sara Barradas. A personagem a que Rita dá vida é a mais ingénua e "parvinha mesmo". São filhas de Ana Margarida Rosa Lobo, a protagonista interpretada por São José Lapa, que decide viver cada dia como se fosse o último. Nas imagens promocionais já se viu que as cinco vão oferecer momentos hilariantes, entre eles aquele em que mergulham nuas no mar.

As quatro irmãs de "Quero é viver" são interpretadas por Rita Pereira, Sara Barradas, Joana Seixas e Fernanda Serrano Foto: Direitos reservados

Profundo stress

À margem da novela, como balanço do ano que passou, nas redes sociais, Rita Pereira, de quase 40 anos, revelou que passou por "momentos de profundo stress". "Passei por batalhas privadas que não quis partilhar publicamente e que foram muito difíceis. Sinceramente também porque acho sempre que me vão apontar o dedo e dizer que me estou a fazer de coitadinha, talvez um dia conte", partilhou, ressalvando que também teve "momentos muito felizes". Como propósitos para o novo anos apontou "a conquista do sonho de comprar a minha casa de família", bem como "o início de um novo projeto de ficção que acredito será um sucesso".