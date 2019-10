Rita Pereira revela “talento” do filho para a dança

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira enterneceu os fãs ao mostrar o filho, Lonô, num momento divertido enquanto dança ao volante de um carro, com apenas dez meses. A atriz partilhou mais um vídeo de Lonô, no perfil de Instagram, na segunda-feira, no qual mostra que este seguiu os passos da mãe ao surgir divertido a dançar. “Porque o palco de um artista é onde ele quiser”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Porque o palco de um artista é onde ele quiser. 😜 Este Honda CRV é claramente um parque de diversões para o Lonô 😂😂😂 #dance #baby #Lonô #family #music […]