Rita Pereira sobre irmã: “Quando for grande quero ser como ela”

NTV Hoje às 17:20, atualizado às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira confessou, esta terça-feira, que tem inveja da sua irmã por não ter um corpo definido como o dela, apesar de esta não fazer exercício físico. A atriz da TVI está a aproveitar os últimos dias de férias na Argentina. Mesmo longe de Portugal, a intérprete não esquece as brincadeiras em família, nomeadamente, com a sua irmã. No InstaStories, ferramenta do Instagram, Rita Pereira afirmou que gostava de ser como a sua irmã. “Esta à minha irmã (que me vai matar quando vir que postei uma foto dela)”. começou por escrever. “A minha irmã acorda assim perfeita todos os […]