Rita Pereira tem novo animal de estimação

Rita Pereira apresentou publicamente o animal de estimação que adotou recentemente: um gato. A atriz revelou, nos InstaStories, ferramenta do Instagram, que adotou um novo amigo de quatro patas que dormia há alguns dias no sofá da varanda. A intérprete utilizou a cadeira em que transporta as cadelas, Hyndia e Heyvi, para o gato dormir. “Tenho um gato agora, se alguém lhe quiser dar um nome”, afirmou, em jeito de sugestão, a também apresentadora da TVI. Recentemente, Rita Pereira esteve longe de casa na Herdade na Malhadinha, no Alentejo, na companhia do filho, Lonô, enquanto o companheiro, Guillaume Lalung, viajou […]