Rita Pereira: "Vou fazer uma novela este ano"

"A herdeira" foi a última novela que Rita Pereira fez, seguindo-se a gravidez e o nascimento do filho, a par da apresentação de vários programas, entre eles "Dança com as estrelas" e "Apanha se puderes", na TVI. A atriz nunca parou, mas está afastada da representação há três anos. Todavia, segundo a própria, será por pouco tempo mais.

A conjuntura não permite avançar com um prazo, mas "eu sei que vou fazer uma novela este ano", adianta Rita. "Tenho as coisas já programadas, mas é complicado. A questão da covid faz com que as novelas não andem tão rápido e que as que vêm a seguir não consigam começar na data prevista, mas vai acontecer. Não estou na prateleira".

Ansiosa por agarrar o novo papel, Rita Pereira assume que tem "saudades de criar uma personagem como já não sentia há anos". "A construção da personagem é a melhor parte de uma novela, saber quem aí vem, quem é que eu vou ser", explica.

Esta será a primeira protagonista depois do nascimento do filho, Lonô, agora com dois anos, o que a abrigará a "conciliar fazer uma novela e ser mãe e mulher". Isto porque "nunca passei por isso e só quem já fez novelas perceberá a intensidade do que é ser protagonista. O que eu ainda não sei é como se consegue ainda chegar a casa, cozinhar e tomar conta dos filhos, decorar textos e, no dia seguinte, levantar às seis da manhã e fazer tudo de novo".

Antes do desafio na ficção, a artista dá nas vistas no programa "All together now", também na TVI, no qual é jurada.