Robert De Niro volta a ser pai aos 79 anos

O ator norte-americano Robert De Niro anunciou que acaba de ser pai pela sétima vez.

A revelação foi feita esta semana em declarações à edição canadiana do programa "Entertainment Tonight". Questionado sobre como era ser pai de seis filhos, o ator de 79 anos corrigiu o número. "Sete, na verdade. Tive um bebé recentemente", avançou, não revelando mais pormenores, nem sobre a criança nem sobre a mãe desta.

As idades dos filhos de De Niro variam bastante: o ator é pai de Drena (51 anos) e Raphael (46), fruto do casamento com a atriz e cantora Dianne Abbott, os gémeos Aaron e Julian (27), da relação com a atriz e modelo Toukie Smith, e Elliot (25) e Helen (11), da socialite Grace Hightower, de quem se separou em 2016.