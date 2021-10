Rogério Samora nunca saiu dos cuidados continuados

Sara Oliveira Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Primo garante que ator não teve pneumonia e que continua "sossegado, a dormir na Encarnacão", ou seja, na unidade de saúde em Mafra onde deu entrada a 27 de setembro.

Foi há 102 dias que Rogério Samora sofreu duas paragens cardiorrespiratórias, que o mantém agora em coma vegetativo na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, em Mafra. De onde "nunca mais saiu, desde que deu entrada a 27 de agosto", depois de 69 dias de internamento no Hospital Amadora-Sintra. Assim garantiu ao JN o primo, Carlos Samora, negando que o ator tenha piorado e voltado às urgências do hospital à conta de uma pneumonia, como foi ontem avançado por uma revista e difundido por outros órgãos.

"Isso não é verdade, ele está sossegado, a dormir na Encarnação", afirmou o empresário, sublinhando que continua a ser "um dia a seguir ao outro, à espera que acorde". Carlos Samora contou ainda que "houve um dia em que, de facto, as coisas descambaram um bocadinho. Foi a nível do sistema respiratório, mas não pneumonia e foi controlado lá dentro, sem necessidade de ir ao hospital".

Carlos sente-se revoltado por "inventarem tantas coisas", inclusive com a alegada guerra familiar pelo dinheiro de Rogério Samora, "que também não existe". Aliás, segundo o próprio, o irmão do artista, Paulo, continua sem responder às tentativas de contacto ou a querer saber da situação.

Sem poder mexer nas contas do primo, Carlos tem arcado com as despesas que surgem, sem dramatizar, a não ser que, como salvaguardou, "venha uma hecatomba e que surja uma dívida astronómica, o que não será o caso".

Anteontem, para assinalar o 62.° aniversário de Rogério Samora, foram muitas as figuras públicas que se juntaram em mensagens de parabéns e reconhecimento. Nas redes sociais, às 9 da noite, a pedido de Carlos, também formaram uma "corrente de força" em prol da recuperação do amigo e colega que desejam ver "de volta".