Rolling Stones ameaçam processar Trump por usar músicas

JN/Agências Hoje às 11:00, atualizado às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Rolling Stones ameaçaram o presidente dos Estados Unidos com uma ação na justiça se continuar a usar as suas músicas em ações de campanha.

Num comunicado divulgado pela imprensa norte-americana, os Rolling Stones adiantam que entregaram o assunto aos seus advogados e que estão em contacto com a associação internacional que protege os direitos de autor (BMI) com o objetivo de impedir o uso não autorizado das músicas por Donald Trump.

A campanha de Trump usou a canção "You can't always get what you want" no seu último comício em Tulsa, Oklahoma, e já o tinha feito pela primeira vez em 2016, também num comício. "Esta pode ser a última vez que o presidente Donald Trump utiliza canções dos Stones", refere o comunicado da banda.

"Apesar das indicações de cessação e desistência de Donald Trump no passado, os Rolling Stones decidiram tomar medidas adicionais para impedir a utilização das suas canções no futuro e em todas as suas ações de campanha", adianta a nota.

O BMI notificou a campanha de Trump, em nome dos Rolling Stones, de que o uso não autorizado das suas músicas constituirá uma violação dos contratos que protegem os direitos de autor e que, se a utilização persistir, enfrentará um processo por reprodução não autorizada de música.

Esta não é a primeira vez que Trump tem problemas por usar canções nos seus comícios de forma não autorizada pelos autores. A família de Tom Petty, falecido em 2017, também avisou o presidente para não usar a música "I won't back down".