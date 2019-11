RTP faz homenagem a Sofia de Mello Breyner Andresen

NTV Hoje às 09:30, atualizado às 09:44 Facebook

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, o canal do Estado emite esta terça-feira às 22.30 H o documentário de Manuel Mozos, uma homenagem à vida e obra da poetisa portuguesa. Ao longo do documentário “Sophia, na Primeira Pessoa”, é recordado o espólio pessoal da autora, as imagens de locais onde viveu ou que lhe foram queridos e a imagens de arquivo. Do Porto a Lisboa, da Granja a Lagos, do mar Atlântico ao Mediterrâneo, da Grécia ao 25 de abril, as paixões e deceções de uma vida e obra dedicadas […]