RTP ganha noite eleitoral

A RTP1 foi o canal generalista líder de audiência na noite eleitoral, sendo a estação mais vista no horário nobre (20h00 – 24h00) e na faixa já de madrugada (24h00 – 02h30). No horário nobre a RTP1 obteve 17,1 por cento de “share”, uma audiência média de 740 mil telespetadores. Em segundo lugar ficou a TVI, com 15 por cento de “share” e 649 mil telespetadores e, por último, a SIC, com 14,3 por cento de “share” e 619 mil telespetadores. No âmbito dos canais de informação, a RTP3 registou em “prime time” uma quota de mercado de 4,4 por […]