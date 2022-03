RTP1: Estreias com humor inteligente e famosos a fazer figuras inéditas

Rui Pedro Pereira Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

"Programa cautelar" e "Taskmaster" estreiam-se na noite na RTP1 no próximo sábado. Humor e análise, mas também famosos a fazer pequenas loucuras, vão estar em destaque.

Uma das principais duplas de apresentadores da RTP1 regressa neste sábado à noite para conduzir dois programas que pouco ou nada têm em comum. Depois de terem apresentado o Festival da Canção 2022 no passado sábado, Filomena Cautela e Vasco Palmeirim voltam a separar-se: ela é a cara da segunda temporada de "Programa cautelar", que tem início às 21 horas e tenta explicar a realidade de uma forma simples, com algum humor; enquanto ele, ao lado de Nuno Markl, é a cara de "Taskmaster", o programa que vai pôr à prova cinco famosos em desafios arrojados e é exibido uma hora depois.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a atriz Jéssica Athayde ou a cantora Carolina Deslandes são alguns dos convidados da segunda temporada de "Programa cautelar". Durante sete sábados, os telespectadores "vão ver assuntos da atualidade abordados de forma séria, mas com algum humor e ironia. Há mais três temporadas previstas", anunciou o diretor de programas da RTP1, José Fragoso.

Na segunda temporada, a desigualdade social, o ativismo em tempos de guerra, a crise da saúde mental no Serviço Nacional de Saúde ou...o açúcar serão alguns dos temas abordados.

"É um trabalho prazeroso e doloroso e esta guerra terrível tem sido difícil de gerir", afirmou Filomena Cautela ao JN. "O que estamos a viver permite ter uma perceção do tema que está na boca das pessoas e queremos dar ferramentas aos telespectadores para tirarem conclusões. Se as pessoas sorrirem ou esboçarem um sorriso já ficamos satisfeitos."

Filomena Cautela, o rosto de "Programa cautelar" Foto: Direitos reservados

Celebridades heroicas

PUB

Já Vasco Palmeirim e Nuno Markl continuam juntos na Rádio Comercial - são os animadores das manhãs -, na vida - o guionista é padrinho do filho mais velho de Palmeirim - e, a partir de amanhã, também na televisão: "Taskmaster", o programa que reúne famosos que vão executar várias provas que lembram os "Jogos sem fronteiras", tem apresentação dos dois comunicadores que são, também, os melhores amigos, embora não se considerem "pai e filho".

O novo formato de entretenimento da RTP1 vai ter, por exemplo, celebridades a tentar derrubar patos de borracha ou a comer furiosamente uma melancia no menor tempo possível. Toy garante que os telespectadores não vão olhar para o ecrã da mesma forma depois de atacar a fruta.

Para dar visibilidade a "Taskmaster", a RTP1 convidou quatro residentes - Jéssica Athayde, Toy, Inês Aires Pereira e Gilmário Vemba - e, ao longo de oito programas, vai ter um convidado, com Fernando Mendes, apresentador de "O preço certo", a dar o pontapé de saída.

Vasco Palmeirim, numa máquina de escrever, decide as tarefas e Nuno Markl está no jardim de uma mansão para tentar ajudar os participantes a superar as provas.

"O elenco é muito bom e era importante que a química entre eles funcionasse. Queria todos estes nomes e quando me falaram no Gilmário garantiram-me que ia ficar rendido, e assim foi", revela Vasco Palmeirim.

"Os concorrentes alinharam de forma heroica e, em certos momentos, até comovente. Começamos o primeiro programa logo com o Fernando Mendes", destacou Nuno Markl.