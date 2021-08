JN Hoje às 20:31 Facebook

Técnico do Sporting deu dois dias livres ao plantel depois da vitória do Sporting contra o Belenenses, aproveitando também o verão em família, no Algarve. A sul, Rúben Amorim foi reconhecido por quem com ele se cruzou em Vilamoura.

A liderar o campeonato, depois de ter sido campeão na época passada, Rúben Amorim segue sorridente e empenhado em equilibrar a vida profissional e pessoal, por isso gozou as últimas folgas em boa companhia.

Em Vilamoura, no Algarve, o treinador do Sporting passou os últimos dois dias na companhia da mulher e dos dois filhos, mas também dos cunhados e dos sobrinhos, antes de retomar a preparação do jogo do próximo fim de semana, contra o Famalicão.

A estadia foi curta, mas ainda houve tempo para passear de barco e mergulhos em alto-mar, como se pode ver no vídeo partilhado na página de fãs do técnico leonino, captado por uma das sobrinhas.

Os dias livres foram bem aproveitados também por alguns jogadores, como o goleador Pedro Gonçalves que escolheu o resort L"and Vineyards, em Montemor-o-Novo, Alentejo, para descansar com a namorada, Bruna Rafaela.