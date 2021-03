Rúben Neves: família junta de novo no Reino Unido

Sara Oliveira Hoje às 16:26 Facebook

Assim que Portugal saiu da lista de restrições, Débora Lourenço voou com os filhos até Wolverhampton.

Depois de dois meses de separação por causa da pandemia, a família do futebolista Ruben Neves já se reuniu, de novo, em Wolverhampton, Inglaterra. Ansiosa pelo reencontro, mal as autoridades do Reino Unido retiraram Portugal da lista vermelha da restrição de voos, Débora Lourenço meteu-se num avião com os três filhos para abraçar o jogador, antes de este rumar a Turim, Itália, para representar a seleção nacional.

Foi a 19 de março, Dia do Pai, que Ruben pegou no filho mais novo, Mateo, ao colo pela primeira vez. Um momento que a noiva registou e mostrou no Instagram. "Completos", escreveu Débora, feliz por estarem juntos de novo e por o atleta conhecer finalmente o bebé. Por causa da covid-19, e também devido aos compromissos profissionais que o mantiveram nas ilhas britânicas, o futebolista não esteve por perto quando a criança nasceu em Vila Nova de Gaia, a 30 de janeiro. Por isso, até agora, era só por videochamada que podia ver Mateo e também os outros herdeiros, Margarida, de três anos e meio, e Martim, de quase dois. "Minha vida", declarou agora Ruben Neves.

Ainda no nosso país e impedida de partir, Débora contou com o apoio dos familiares e também dos fãs do médio dos Wolves que assinaram uma petição para que Portugal voltasse ao corredor aéreo britânico.