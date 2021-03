Rúben Neves: Pandemia mantém família separada

Sara Oliveira Hoje às 10:33 Facebook

Craque do Wolves ainda não conhece o filho. Fãs e família assinaram petição para que a mulher possa viajar com os três herdeiros de Portugal para o Reino Unido.

Quando, no início do ano, Débora Lourenço regressou a Portugal para preparar o nascimento do terceiro filho, não imaginava que ficaria bastantes semanas separada do noivo, o futebolista Rúben Neves, que ficou em Inglaterra. Com compromissos profissionais ao serviço do Wolverhampton, o jogador não pôde acompanhar a família e, no dia 27 de janeiro, houve uma interrupção total de voos entre Portugal e Reino Unido, impossibilitando que estivesse ao lado da mulher na sala de partos ou perto dela.

Foi através de videochamada que o craque viu o bebé, Mateo, pela primeira vez, experimentando "um sentimento inexplicável", até por ter estado presente fisicamente quando os mais velhos, Margarida e Martim, vieram ao Mundo. Foi a 30 de janeiro e, desde aí, continua a ser à distância que vai matando saudades, pois nem ele pode viajar até território nacional nem a família pode juntar-se-lhe nas ilhas britânicas.

Por causa das restrições impostas pela pandemia, Rúben ainda não conhece o mais novo do clã. Por isso, Débora apelou ontem a que todos os amigos e seguidores do Instagram assinassem a petição "To take Portugal off the travel Red List", dirigida ao Governo e Parlamento britânicos, para o levantamento das restrições de voos para o nosso país. "Vá lá, assinem, quero ir conhecer o meu papá", escreveu Débora como se fosse Mateo a pedir. De imediato, os fãs de Rúben também partilharam o link, gerando uma onda de solidariedade.