Hoje às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Gomes da Silva, advogado e antigo elemento do painel de "O Dia Seguinte" da SIC, vai passar a ser comentador na estação de Queluz.

Ao que o JN apurou, o também candidato às próximas eleições do Benfica, assinou um contrato com a TVI para os próximos dois anos e participará num programa com um painel em que também intervêm outros comentadores associados aos clubes grandes.

O antigo vice-presidente das águias, na direção de Luís Filipe Vieira, tornou-se um crítico acérrimo do atual líder.