Rui Oliveira: "Irrita-me a falta de noção e de respeito para com os outros"

Os dez mandamentos do verão do ator Rui Oliveira.

01 Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é... carregar a mala do carro para ir embora.

02 É este ano que vou ler... uma peça de teatro original que estreia em setembro.

03 Se me ligarem com trabalho eu... se puder conciliar aceito, já me aconteceu. Mas tento negociar.

04 Jamais passaria férias com... políticos.

05 Nem a pandemia me vai impedir de...​​​​​​​ fazer um churrasco e de estar com a família.

06 Se vir alguém sem máscara a chegar à praia eu...​​​​​​​ peço para se afastar, sou muito cuidadoso e entro logo em parafuso.

07 A minha banda sonora​​​​​​​ deste ano vai ser...​​​​​​​ duas bandas sonoras de filme "Trainspotting" e "Pulp fiction".

08 O que me irrita mais nas férias é...​​​​​​​ a falta de noção e a falta de respeito para com os outros, isso é muito notório no comportamento social no verão.

09 Os amores de verão são...​​​​​​​ uma coisa que acontecia há muitos anos. Neste momento os meus amores de verão são finos e tremoços numa esplanada.

10 Um verão que jamais esquecerei é...​​​​​​​ o verão de 2000, uma viagem de carro que eu e a minha mulher, Ana, fizemos até Amesterdão e foi fabuloso.