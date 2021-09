Rui Paula: "Nunca esquecerei as romarias de Favaios"

Sara Oliveira Hoje às 10:01 Facebook

Os dez mandamentos do verão do chef e empresário Rui Paula.

01 Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é... respirar fundo e pôr o sono em dia!

02 É este ano que vou ler... os meus livros comprados sobre gastronomia.

03 Se me ligarem do trabalho eu...fico em sobressalto, nunca sei o que me espera.

04 Jamais passaria férias com... Donald Trump.

05 Nem a pandemia me vai impedir de... ...ser otimista.

06 Se vir alguém sem máscara a chegar à praia eu... não digo nada, cada um sabe de si. Simplesmente afasto-me.

07 A minha banda sonora deste ano vai ser ... ...Rolling Stones.

08 O que me irrita mais nas férias é... a confusão.

09 Os amores de verão são... champanhe, bons vinhos, bom peixe, bom marisco, sol, água do mar quente, etc.

10 Um verão que jamais esquecerei é... as romarias quando era jovem, em Favaios, em São Mamede de Ribatua (Alijó),...eram três dias e noites sem dormir!