Rui Silva: Seguro no amor e com bilhete para o Euro

Guarda-redes do Granada está entre as escolhas de Fernando Santos na seleção nacional, para orgulho da namorada, Inês Costa.

Figura do Granada na época que está prestes a chegar ao fim, o guarda-redes português Rui Silva ganhou a confiança de Fernando Santos, juntando-se assim a Rui Patrício e Anthony Lopes nas opções para a baliza da seleção nacional no Euro 2020. Uma convocatória que encheu a namorada, Inês Costa, de orgulho por ver o "sonho tornado realidade". "És a minha maior motivação", retribuiu o futebolista.

Inês é há muito um dos pilares da estabilidade de Rui, de 27 anos, que também a apoia quando necessário. Aconteceu ainda o ano passado, quando a jovem chorou a morte da avó. O casal está junto há pouco mais de nove anos. Licenciada em Gestão, Inês, de 26 anos, tem acompanhado o guardião natural da Maia para todo o lado, por causa do futebol mas também para namorar nas folgas ou férias.

Desde 2017, a vida de Rui Silva e também de Inês Costa centra-se em Granada, cidade no sul de Espanha, mas é para Sevilha que seguirão na próxima época, pois o jogador já é reforço confirmado da equipa do Bétis. Sempre na Andaluzia, onde a companhia do guarda-redes foi fazendo amizades e desfrutando das paisagens, inclusive da Serra Nevada, um dos destinos de eleição para muitas escapadas.