Rui Unas afirma que seres humanos têm muito a aprender com cães

Rui Unas afirmou, esta quinta-feira, que os seres humanos têm muito a aprender com os cães. “Juntos na adversidade!” disse o ator da SIC. O apresentador do terceiro canal tem um cão e uma cadela em casa e de dia para dia fica estupefacto com o companheirismo e entreajuda que existe entre os dois animais de estimação. “Vamos falar destes dois? Vamos. À esquerda o bom aluno, à direita a rebelde. Andam sempre às turras, ela a mandar vir com ele, ele a mandar vir com ela (em rigor, é muito mais ela a mandar vir com ele)… mas quando […]