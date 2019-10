Rui Unas declara-se à mulher em dia de aniversário de casamento

NTV Hoje às 10:20, atualizado às 10:30 Facebook

Rui Unas assinalou, esta segunda-feira, 16 anos de casamento com Hanna Unas com uma dedicatória romântica. O casal completa mais um aniversário de casamento e, como tal, o humorista celebrou a data no perfil do Instagram, com uma declaração de amor dedicada à mulher. “16 anos, oficialmente no papel, contigo. Sempre ao meu lado, ‘vestiste’ o meu país […] por mim, vês o mesmo que eu mas de outro ângulo […], és serena quando me enervo e tantas vezes és tu quem age quando me estagno. Se hoje sou um homem melhor é por ti. Se hoje sorrio mais é […]