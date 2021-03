Rui Unas soma hambúrgueres à carreira

Sara Oliveira Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator e humorista tem agora um restaurante virtual com entregas no Porto e em Lisboa. Sugestões têm nomes ligados à sua carreira televisiva.

Rui Unas aposta na restauração com o lançamento de uma hamburgueria online, com entregas ao domicílio em Lisboa, Odivelas, Estoril, Carcavelos e Porto. Like a Lord Burgers é o nome da novidade inspirado em receitas americanas.

Os 25 anos de carreira televisiva e a vida de Unas batizaram as sugestões gastronómicas. O menu exibe os hambúrgueres Cabaret da Coxa ou Maluco Beleza, à boleia dos programas por ele apresentados, mas também há o Bombunas ou o Miss Panamá, este último dedicado sua mulher, Hanna Unas. No geral, "são uma forma de assinalar a minha carreira, mas também ajudar a restauração em Portugal porque qualquer restaurante, no futuro, pode associar-se a esta marca", afirma.

Atualmente, Rui Unas, de 47 anos, pode ser visto na pele de Gabriel Torres, o criativo da editora Lua-de-Mel, na novela da SIC "Amor, amor". Também voltou a estudar e, à distância, está a tirar dois cursos, um de Filosofia Prática e outro de Francês. Unas reconhece que foi "pouco mais do que medíocre no secundário", estando agora empenhado em saber mais, "sem pressões, dores de cabeça e sacrifícios".