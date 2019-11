Russell Crowe apanhado com a mão dentro… das calças

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Russell Crowe foi apanhado por um fotografo com a mão dentro das calças enquanto esperava no aeroporto de Sidney, na Austrália. O ator interpretou o fundado do grupo FOX Roger Ailes numa minissérie chamada The Loudest Voice e, por isso, teve de engordar mais “quilinhos” do que o público está habituado. Posto isto, percebe-se porque o intérprete aparece irreconhecível num registo fotográfico captado por uma “paparazzi” que estava ali perto e divulgado pelo site norte-americano Page Six. Na imagem, Russell Crowe aparece a falar com uma mulher, com a mão dentro das calças e parte da barriga de fora. View […]