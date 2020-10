Rute Cardoso: o pilar na vida de Diogo Jota

Sara Oliveira Hoje às 10:00 Facebook

"Deslumbrante". Foi desta maneira que o jornal britânico "The Sun" descreveu a namorada do internacional português Diogo Jota quando, no final do mês passado, este se transferiu para o Liverpool. Discreta, mas sempre presente na vida do craque, Rute Cardoso não deixa ninguém indiferente, e é parte fundamental no percurso do companheiro, que tem concentrado atenções pelas boas exibições.

Anteontem, Diogo Jota marcou dois golos e deu um a marcar a Bernardo Silva na vitória (3-0) de Portugal contra a Suécia, na Liga das Nações. E, no Estádio de Alvalade, onde se realizou o jogo, contou com o apoio de Rute na bancada. De máscara e cumprindo o distanciamento exigido, a jovem vibrou com a prestação do jogador.

O casal vive uma fase muito feliz, não só pelo sucesso profissional de Jota, mas porque, em breve, vão ter o primeiro filho. O bebé tem nascimento previsto para fevereiro de 2021 e os futuros papás já sabem que vem aí um menino, como também queriam na estreia na paternidade. E, mesmo antes de nascer, o bebé já motiva o futebolista a marcar golos para lhe dedicar.

Diogo conheceu Rute quando estudavam em Gondomar, de onde são naturais, e a paixão não tardou a despertar. O namoro tem mais de oito anos e o casamento está nos planos. Juntos, os dois já viveram em Madrid, quando o atleta representou o Atlético, e é em Inglaterra que estão desde 2017, primeiro em Wolverhampton e agora, em estado de graça, na cidade dos "Beatles". E, pegando no hino do Liverpool, na apresentação, Rute Cardoso prometeu que Diogo Jota "nunca caminhará sozinho", ainda mais agora que está o herdeiro a caminho.