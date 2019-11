Sabe quanto recebem os protagonistas de “Sobrenatural”?

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:23 Facebook

“Sobrenatural” (The CW) está na 15.ª e última temporada. Além de ter conquistado milhões de fãs, a série fez com que os atores amealhassem uma larga quantia ao longo dos anos. Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins entraram na casa do público através do pequeno ecrã e conquistaram os seus corações ao viver aventuras derrotando monstros de outro mundo. Depois de se estrearem em setembro de 2005, os três atores foram somando uma boa quantia segundo site The Richest, que cruzou a informação divulgada pela imprensa sobre os valores que os intérpretes recebiam. Jensen Ackles, que interpreta Dean Winchester, […]