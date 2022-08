Saída de Judite Sousa foi ato de "má fé", acusa Media Capital

Rui Pedro Pereira Hoje às 15:20 Facebook

A jornalista apanhou de surpresa os responsáveis pelo canal ao anunciar a saída nas redes sociais, naquilo que fonte da Media Capital qualifica de "má fé". Relação começou com "comprometimento", mas resvalou para a "incompatibilização".

Nas últimas semanas os responsáveis pela CNN Portugal e pela TVI tentaram resolver, discretamente e em "casa", as divergências que Judite Sousa começou a manter com o canal de informação. "Começou comprometida, foi muito importante no arranque da estação, mas, nos últimos meses, começou a dizer que estava tudo contra ela, os câmaras, as equipas, até a informática", conta fonte da Media Capital ao JN.

Na noite desta segunda-feira, o canal foi surpreendido pelo anúncio da saída da jornalista da estação, de quem foi o primeiro rosto. Numa resposta a uma pergunta de uma seguidora no perfil de Instagram, Judite Sousa confirmou que saiu de Queluz de Baixo "há um mês e meio" e que, agora, está de férias, "a desfrutar do sossego de não ser mais uma figura pública nestes dias de verão". A mesma fonte diz ao JN que esta resposta nas redes sociais "foi intencional" e que a comunicadora "agiu de má fé".

Entre a noite da passada segunda-feira e ontem, o tema dominou a atualidade, com notícias a garantirem que Judite Sousa foi para a guerra da Ucrânia "sem seguro e sem dinheiro" e que terá, inclusivamente, pedido verbas a um câmara para as despesas - médicas, inclusivamente. No programa "Dois às 10", de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, desmentiu estas informações que vieram a público.

"Hoje têm saído notícias, por exemplo, que dão nota que, quando a Judite foi como enviada especial para a guerra da Ucrânia, o terá feito sem seguro. Foi para Lviv obviamente com um seguro. Também terá sido dito que a Judite terá estado sem acesso a dinheiro. Isso não tem correspondência com a verdade", afirmou o diretor.

Sobre a questão do seguro de saúde, e com vista a ter uma proteção superior, "o que se fez aquando da partida de Judite Sousa para a Ucrânia foi um contrato com inscrição na Segurança Social. Isso aconteceu com a concordância da jornalista e do seu advogado".

Sobre os meses sem receber, a CNN Portugal justifica. "O pagamento por prestação de serviços acontece mediante apresentação de fatura. Judite Sousa esteve, de facto, uns meses sem receber porque não enviou fatura, apesar de ter sido instigada várias vezes a regularizar a situação. Neste momento, a empresa não deve um euro à jornalista".

"A Judite tem um contrato de prestação de serviços com a TVI e com a CNN Portugal e está de baixa médica até ao próximo dia 11 de agosto", referiu ainda Nuno Santos.

O responsável admitiu que a estação foi surpreendida pela jornalista. "A saída da Judite é uma circunstância que nos deixa tristes. Nós tivemos conhecimento ontem nas redes sociais de que a Judite terá denunciado o seu contrato de trabalho, para nós isso foi uma novidade porque não é a informação que temos aqui".

Finalmente, a estação assegura que teve em conta as "vulnerabilidades" da até agora colaboradora. "O canal fê-la sentir-se desejada e acarinhada no regresso à televisão, procurou protegê-la nas suas vulnerabilidades, foi compreensivo perante as ausências motivadas por questões de saúde. Acresce que Judite Sousa teve condições únicas para trabalhar, com uma equipa de profissionais de primeira linha, escolhida pela própria e que esteve sempre ao seu lado".

Em 2021 Judite Sousa abraçou o projeto da CNN Portugal, dois anos depois de ter saído da TVI. Nesse espaço de tempo a jornalista dedicou-se a projetos pessoais, nomeadamente ao seu blogue e às palestras em empresas ou em universidades. Também teve mais tempo para escrever.

Nas últimas semanas, participou na atribuição de bolsas de estudo com o nome do filho, André Sousa Bessa, e revelou que o seu património será utilizado para as manter numa colaboração com a School Business of Economics da Universidade Nova de Carcavelos. A ideia nasceu depois de uma conversa com o empresário Alexandre Soares dos Santos, que propôs à jornalista a criação de uma bolsa de estudos para jovens carenciados.

O JN tentou contactar a jornalista, por telefone, mensagem de texto e email, mas Judite Sousa não respondeu até à hora de fecho desta edição.

Entretanto, também Pedro Mourinho está de saída da TVI. Depois de uma transferência da SIC, o profissional estará em negociações com a CMTV para assumir o cargo de subdiretor.