Sara Barradas em momento amoroso com a filha

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Barradas e a filha, Lua, conquistaram novamente os seguidores, nas redes sociais, com um momento ternurento. Desde o nascimento da primeira bebé, há cerca de seis meses, a atriz tem partilhado, no perfil de Instagram, vários momentos da maternidade e esta sexta-feira não foi exceção. Sara Barradas publicou uma fotografia em que face a face com Lua. “Alguém pode parar o tempo, por favor? E ficarmos assim para sempre…”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Alguém pode parar o tempo, por favor? E ficarmos assim para sempre… ❤️ #lua #émuitoamor #stopgrowing A post shared by […]