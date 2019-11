Sara Barradas recorda primeiro papel na representação

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Barradas recordou o início da carreira como atriz ao integrar, pela primeira vez, o elenco de uma novela em 2002. A atriz partilhou, no Instagram, uma fotografia com Diogo Martins e Manuel Custódia, quando eram ainda crianças e contracenaram em “Amanhecer”, na TVI, onde se estrearam na representação. “O Diogo Martins, o pequeno Manuel Custódia e eu, em 2002, na minha e nossa primeira novela ‘Amanhecer'”, escreveu. Recorde-se que Sara Barradas tem atualmente 28 anos e interpretou dezenas de personagens na televisão, no teatro e no cinema. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Sara Barradas em momento amoroso com a […]