Sara Barradas rendida à família que construiu

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Barradas mostrou-se publicamente rendida ao companheiro, José Raposo, e à filha, Lua. Na sua mensagem, a atriz encheu de elogios a família. A intérprete, que está em cena com a peça “PÁRE ESCUTE E RIA”, no Teatro Maria Vitória, em Lisboa, vive cada momento da sua vida privada ao máximo, nomeadamente, quando está rodeado pela sua filha. Um desses momentos foi partilhado por Sara Barradas no perfil de Instagram. “Muito amor, que é o melhor que há na vida. A foto foi tirada enquanto esperávamos para ir à pediatra e depois levar mais uma pica. Agora é só daqui […]