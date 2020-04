Sara Carbonero abre as portas de casa

Sara Oliveira Hoje às 14:15 Facebook

Em quarentena, Sara Carbonero mostra pormenores da decoração da casa no Instagram.

É no apartamento situado na Foz, no Porto, que Sara Carbonero e Iker Casillas cumprem a quarentena com os filhos, Martin, de seis anos, e Lucas, de quase quatro, num ambiente que prima pelo bom gosto e detalhes. Assim vai mostrando a jornalista espanhola no Instagram.

Na rede social, sem nunca comprometer a privacidade, a mulher do guarda-redes do F. C. Porto publica fotografias de diferentes cantos da casa, focando-se no quarto das crianças e nas salas comum e de jantar, a partir de onde tem uma vista privilegiada para o Atlântico.

A decoração mistura peças contemporâneas com o estilo vintage que Sara já provou apreciar e que vai descobrindo em antiquários. "Ambientes acolhedores", "cores quentes", pragmatismo e funcionalidade são qualidades que a jornalista já assumiu no seu blogue "Cuando nadie me ve".

O primogénito, Martin, sempre gostou de elefantes, que também surgem como detalhe em alguns dos espaços. O quarto de Sara e Casillas veste-se de tons neutros, transmitindo tranquilidade. Pela casa, veem-se molduras com fotografias de quem nela vive, mas também de lugares da Invicta onde os "Carbonillas" chegaram há quase cinco anos.

Por causa da pandemia, Sara Carbonero está confinada ao luxuoso apartamento, mas nem por isso deixa de exercer o seu papel de embaixadora da Unicef. Por isso, contribuiu para a distribuição de 22 264 luvas e 26 934 máscaras para prevenir o contágio e propagação da Covid-19.