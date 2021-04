Sara Carbonero atravessa "um bom momento"

Sara Oliveira Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Recentemente separada de Iker Casillas, jornalista diz que projetos na moda a animam. Está numa fase de "explosão".

A separação de Iker Casillas ainda continua a dar que falar, com algumas polémicas pelo meio, mas é com serenidade que Sara Carbonero continua a apresentar-se. Em entrevista a "El País", a propósito do lançamento da nova coleção sustentável da sua marca SlowLove, a jornalista espanhola descreveu-se como "muito contente e emocionada". Até porque as propostas lhe trazem "desejos de calor, de verão, de normalidade". "Temos toda a tristeza instaurada e isto anima", acrescentou.

O fim do casamento e a luta contra o cancro ficaram de fora de uma conversa na qual Sara se focou principalmente na esfera profissional. Mesmo que tenha como sócia no negócio da moda uma das suas melhores amigas, Isabel Jimenez. "É o meu co-piloto perfeito de vida neste momento. É boa sócia, boa comadre e boa amiga."

Gerir a empresa enquanto viveu no Porto foi, para Sara Carbonero, complicado. Mas, de volta a Madrid, diz-se motivada e "cheia de vontade de tudo": "Este é um bom momento, há alturas em que estamos numa etapa mais para dentro e outras, como agora, em que estamos mais em explosão. Vamos ver quanto tempo dura." Atualmente também tem um programa na Rádio Marca e, "como tantas mulheres", contou que se divide entre os afazeres profissionais e as atenções para com os filhos, Lucas e Martín, com quem tenta passar "o máximo de tempo de qualidade".

Com "muitas saudades" do mar que via todos os dias quando estava na Invicta, espera pelos dias em que possa fazer escapadas de fim de semana para viajar e desfrutar também de concertos.