Sara Carbonero de volta ao trabalho após cirurgia

Sem entrar em pormenores, a mulher de Iker Casillas assumiu-se "fenomenal e feliz" por retomar o programa na Rádio Marca.

Pouco mais de uma semana após ter sido operada, alegadamente por causa de uma recaída na luta contra o cancro do ovário diagnosticado em maio de 2019, Sara Carbonero retomou o trabalho na Rádio Marca. Anteontem, voltou a conduzir a rubrica "Que siga el baile", dizendo-se "muito bem, fenomenal" e também feliz por estar de volta ao ativo. Afinal, "o baile tem de continuar sempre", rematou.

Para a mulher do ex-guarda-redes do F.C. Porto Iker Casillas, a emissão foi especial também por ter como convidados Héctor Lacosta e Alberto Vallecillo, dois elementos da banda Tu Otra Bonita, que a faz recordar bons momentos entre amigos, além de ter inspirado o nome do programa radiofónico que agora conduz. "Já os conhecia, posso considerá-los amigos, a sua canção "Se quemo" marcou um dos meus verões e em dezembro passado tive a sorte de assistir a um dos seus concertos no Teatro Cofidis Alcázar Madrid", explicou Sara.

Durante meia hora, a jornalista fez esquecer que ainda há uma semana era notícia por estar internada na Clínica Universidad de Navarra, na capital espanhola, onde tinha dado entrada a 5 de fevereiro para mais uma intervenção cirúrgica.