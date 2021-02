Sara Carbonero e os mimos de Casillas no aniversário

Sara Oliveira Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Faz hoje 37 anos e o ex-guarda-redes do F. C. Porto mostrou que está tudo bem com o casal, sublinhando que "o baile continua".

Foi em Madrid e na companhia de Iker Casillas e dos filhos, Lucas e Martín, que Sara Carbonero soprou as velas de mais um aniversário. Esta manhã, as redes sociais serviram de veículo para as muitas felicitações dirigidas à jornalista espanhola, com destaque para a publicação do marido e ex-guarda-redes do F. C. Porto.

"37 invernos. Muitas felicidades!!! O baile continua... há que dançar até ao final", escreveu Casillas na legenda de uma fotografia em que se vê Sara Carbonero na praia, com o mar que tanto aprecia ao fundo. Pegando no nome do programa que Sara apresenta na Rádio Marca, o jogador agora transformado em diretor do Real Madrid calou as más-línguas - a imagem escolhida evidencia a aliança de casamento -, acabando com os rumores de que a relação estaria em crise.

Recorde-se que desde que deixou a Invicta para voltar à capital espanhola, o casal lidou com boatos sobre uma iminente separação. Tudo porque, segundo a imprensa espanhola, Iker comprou um apartamento por três milhões e assinou a escritura sozinho. Mas a verdade é que continua a viver com Sara. E sempre apaixonado, como se depreende da mensagem endereçada à mulher, a poucas semanas de completarem cinco anos de casamento, a 20 de março. Na mesma data completam 11 anos de vida em comum.