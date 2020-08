Sara Carbonero prepara regresso a Madrid

Sara Oliveira Hoje às 12:57 Facebook

Mulher de Iker Casillas já tem os olhos postos no futuro em Espanha, depois de cinco anos no Porto.

O "adeus" ao Porto é mais do que certo e por isso Sara Carbonero está de volta a Madrid para tratar dos pormenores da mudança, depois de o marido, o guarda-redes Iker Casillas, ter posto fim à carreira como futebolista. A jornalista não se pronunciou publicamente sobre o anúncio do marido, mas não tardou a mostrar-se na capital espanhola e de "visita ao escritório da Slow Love", a sua empresa, o que muito agradou aos seguidores, entre eles algumas amigas que se manifestaram desejosas pelo reencontro.

Tudo aponta para que Casillas volte ao Real Madrid, para trabalhar diretamente com o presidente, Florentino Pérez, mas ainda nada está confirmado. No entanto, no regresso a Espanha o casal deverá ficar a viver com os dois filhos, Martín, de seis anos, e Lucas, de quatro, na luxuosa moradia de 750 metros quadrados que compraram, em 2014, à atriz espanhola Lydia Bosch e ao futebolista Alberto Martín, quando estes se divorciaram. Situada na exclusiva urbanização La Finca - onde Ronaldo tem casa e onde mora João Félix -, tem dois salões, uma cozinha, cinco quartos, seis casas de banho e uma zona de jogos, que custou 2,6 milhões de euros. É bastante maior do que o apartamento onde Sara e Iker viveram nos últimos três anos, na Foz, Porto.

A despedida da Invicta ainda não se concretizou em definitivo e, mesmo em Espanha, Carbonero vai mostrando apreço pela cidade que a acolheu durante cinco anos. E, no futuro, deverá manter ligação, pois fez amizades e os padrinhos do filho mais novo são portuenses.