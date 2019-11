Sara Carbonero: recomeçar depois do cancro

Sara Oliveira Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Carbonero terminou os tratamentos de quimioterapia no início de outubro, quase cinco meses após o diagnóstico de cancro nos ovários, recuperando agora rotinas que ia tendo antes da doença.

Entre elas, as aulas de Pilates que frequenta num conhecido estúdio no Porto, não muito longe da Foz, onde vive. Assim mostrou, na quarta-feira, a mulher do guarda-redes Iker Casillas no Instagram.

"Re-comenzar", escreveu a jornalista na descrição das duas imagens que partilhou, onde se vê a fazer exercícios com a ajuda da professora Rita Campos, em quem também a nutricionista Ana Bravo confia. Com roupa cómoda e apropriada à prática, Sara usou o cabelo (que muitos dizem ser peruca) solto. "A boa energia contagia", acrescentou.

A publicação de Sara Carbonero, de 35 anos, mereceu mensagens de apoio, que a deixaram feliz. Pouco a pouco, vai recuperando as rotinas.