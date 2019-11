Sara Carbonero termina tratamentos de quimioterapia

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:08 Facebook

Após de lhe ter sido diagnosticado um cancro, Sara Carbonero terminou os tratamentos de quimioterapia a que se tinha submetido há seis meses. A mulher de Iker Casillas completou com sucesso o ciclo de tratamentos para enfrentar o tumor maligno nos ovários, de acordo com a revista espanhola “Hola”. Segundo a mesma publicação, Isabel Jiménez, uma amiga que Sara Carbonero conheceu na época em que trabalhou na Telecinco, enviou-lhe um ramo de flores para celebrar as melhorias do estado de saúde. Recorde-se que antes de lhe ter sido diagnosticada a doença, o guarda-redes sofreu um enfarte durante uma sessão de […]