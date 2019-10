Sara Carbonero terminou tratamento contra tumor maligno

Sara Oliveira Hoje às 10:12 Facebook

Quatro meses e meio após ter sido operada a um tumor maligno nos ovários, a mulher de Iker Casillas recupera alguma tranquilidade.

Discreta, mas sem nunca esconder a luta que tem travado contra o cancro nos ovários, diagnosticado em maio, Sara Carbonero voltou a viajar, na semana passada, até Madrid, para mais uma sessão de quimioterapia. Na capital espanhola, a jornalista só ficou o tempo necessário, regressando depressa, na passada sexta-feira, ao Porto, onde agora vive. Desta vez, voltou sabendo ter terminado os tratamentos. "Está tudo a correr bem e como previsto", garantiu ao JN fonte próxima da mulher do guarda-redes Iker Casillas.

Nas redes sociais, Sara nada deu a entender, preservando a sua intimidade. No dia seguinte a ter estado no hospital, já na Invicta, passeou com Casillas e com os filhos, Lucas, de três anos, e Martín, de quase seis, por Miragaia e pela Ribeira, voltando-se a assumir-se "enamorada desta cidade".

Foi em maio, numa consulta de rotina, que Sara Carbonero, de 35 anos, soube ter um tumor maligno. Foi imediatamente operada no Hospital Ruber Internacional, em Madrid, e não tardou a partilhar o infortúnio através de uma publicação no Instagram. Na altura, revelou-se "tranquila e com a confiança de que tudo vai correr bem".

No entanto, "ainda restam alguns meses de luta, enquanto continuo o tratamento correspondente", acrescentou, sabendo o que a esperava. Agora, terminou. Continuará a ser vigiada com regularidade, enquanto Casillas também tenta retomar a normalidade depois de, a 1 de maio, ter sofrido um enfarte do miocárdio que o afastou da baliza do F. C. Porto.