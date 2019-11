Sara Carreira convida fãs a participarem no seu primeiro EP

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:36 Facebook

Sara Carreira está prestes a lançar o seu primeiro EP intitulado “Metade”. Por isso, a cantora lançou um desafio aos fãs: participarem numa faixa bónus do projeto. Sim, leu bem. A filha de Tony Carreira convidou os seguidores a enviarem áudios pelo WhatsApp a explicarem a importância das suas músicas. No final cada trecho fará parte de uma canção única. “Pessoal, ‘METADE’ de mim estará disponível dia 22 de novembro”, começou por anunciar a artista no perfil de Instagram. “Como sabem esta ‘METADE’ para mim é vossa também. Sem vocês este caminho não seria possível, por isso há muito que […]