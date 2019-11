Sara Carreira emociona-se ao recordar separação dos pais

NTV Hoje às 10:50, atualizado às 11:20 Facebook

Sara Carreira emocionou-se ao recordar a separação e divórcio de Tony Carreira e Fernanda Antunes, não escondendo a tristeza que sentiu na época. A irmã de David e Mickael Carreira não conteve as lágrimas, durante uma entrevista com Tânia Ribas de Oliveira, ao ver um postal de Cabo Verde, uma das últimas viagens em família que fez antes da separação dos pais. “As viagens são as últimas memórias que tenho da minha família por completo. Viajávamos imenso juntos. Dos 10 aos 14 anos fomos umas seis vezes a Cabo Verde. Íamos sempre para o mesmo sítio, sempre para o mesmo […]