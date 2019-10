Sara Carreira festeja aniversário com foto antiga de família

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Carreira fez questão de assinalar publicamente o 21.º aniversário, esta segunda-feira, com uma fotografia que encontrou no baú das recordações. A filha de cantor Tony Carreira viajou no passado com um retrato da sua família que encontrou lá em casa. A acompanhar a imagem, a cantora deixou uma mensagem de agradecimento. “Obrigada a todos pelas mensagens de parabéns. Este ano decidi não partilhar muito nas redes [sociais] porque quis aproveitar a 100% a minha família e amigos. Obrigada pelos vídeos, mensagens, chamadas… sou sem dúvida uma pessoa sortuda por vos ter na minha vida”, pode ler-se no InstaStories, ferramenta […]