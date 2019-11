Sara Matos: “Começo a pensar em ter filhos”

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Namorada do ator Pedro Teixeira há cinco anos, a atriz de “Terra Brava” (SIC) admite que está na altura de ser mãe. E diz-se fã do programa do companheiro na concorrência. À beira de completar 30 anos, no próximo mês, Sara Matos começa a pensar na maternidade. O companheiro, Pedro Teixeira, já admitiu querer ter mais filhos – já é pai de Maria, fruto da relação com Cláudia Vieira -, e a atriz de “Terra Brava” (SIC) vê-se mãe… a curto ou a médio prazo. Mas já é uma ideia. “A questão da maternidade não tem a ver com a […]