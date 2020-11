Sara Matos em força na TV e no teatro

Sara Oliveira Hoje às 12:20 Facebook

Atriz está em palco com "Yerma" e, em breve, estreia-se como acompanhante de luxo na série "O clube".

Terminadas as gravações de "Terra brava", na SIC, Sara Matos ainda não parou, agarrando dois projetos distintos, mas ambos com muita densidade. Atualmente, a atriz é protagonista da peça "Yerma" do Teatro Experimental de Cascais e, em breve, surgirá num novo papel à frente das câmaras.

Desde há uma semana e até 13 de dezembro, Sara pode ser vista no palco do Teatro Municipal Mirita Casimiro, ao mesmo tempo que grava a série "O clube" para a plataforma de streaming OPTO SIC. A atriz já confessou que não está a ser fácil, pois está sempre em cena como Yerma e, por vezes, os planos de gravações mudam por causa dos riscos inerentes à pandemia, deixando pouco tempo para estudar o guião. "Mas é uma adrenalina gigante e quando fazemos aquilo que gostamos, como é o meu caso, só tenho de me sentir agradecida", confessou.

Apesar do tempo muito ocupado, Sara Matos, de 30 anos, não deixa de cuidar do corpo e mente, entre a prática de ioga e massagens. E também não deixa para segundo plano o namoro com o ator e apresentador Pedro Teixeira, que até já manifestou vontade de ter filhos a dois. O que para ela seria a estreia na maternidade, uma vertente que vai treinando quer com a "enteada", Maria, de 10 anos, como com o sobrinho, Joaquim, de cinco meses. Até porque não tem prazos para ser mãe e o casal vive fases profissionais exigentes.