Sara Matos exibe barriga de grávida

Ator Pedro Teixeira mostrou as novas curvas da namorada, que espera o primeiro filho do casal

Quase três semanas após o anúncio de que vem aí o primeiro filho em comum, Sara Matos mostrou que a barriga já se faz notar, numa fotografia publicada pelo namorado nas redes sociais. Na legenda, Pedro Teixeira apenas colocou um coração.

De biquíni e calças de fato de treino, com o cão Goji ao colo, Sara posa sorridente e de perfil, destacando a nova silhueta. Para ela, é a estreia na maternidade e, por isso, tudo é novidade. Pedro é repetente, pois já é pai de Maria, de quase 11 anos, fruto da relação anterior com a também atriz Cláudia Vieira. Mas deixa perceber que a emoção é como se fosse a primeira vez, aliando esses sentimentos à paixão que tem pela fotografia, que lhe permite ir registando as diferentes fases da gestação para a posteridade.

Foi a 8 de março que os atores revelaram a novidade com um vídeo, concretizando assim um desejo comum e que ambos tinham publicado assumido. Sara Matos, de 31 anos, engravidou depois de terminadas as gravações da novela "Terra brava", na SIC, e depois de participar na série da Opto "O clube". Entretanto, mantém compromissos profissionais compatíveis com o estado de graça que atravessa.