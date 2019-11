Sara Matos, Joana Santos e Daniel Oliveira brilham nos International Emmy Awards

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:49 Facebook

Sara Matos, Joana Santos e Daniel Oliveira brilharam na passadeira vermelha da 47.ª cerimónia de entrega dos International Emmy Awards, segunda-feira, em Nova Iorque, Estados Unidos. Os famosos portugueses estiveram presentes na gala em representação da telenovela “Vidas Opostas”, produzida pela SP Televisão e exibida na SIC, nomeada na categoria Telenovela, cujo vencedor foi a produção colombiana “La Reina del Flow”. No entanto, as duas atrizes e do diretor de Entretenimento da SIC deram nas vistas com os visuais escolhidos. Sara Matos e Joana Santos optaram por vestidos pretos, compridos, e Daniel Oliveira usou uma fato preto, camisa branca e […]